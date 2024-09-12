Putin, BRICS'e İlginin Artığını Duyurdu

Putin'den BRICS Açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'ye katılmak isteyen 34 ülkenin olduğunu belirterek, "BRICS'e yönelik ilgi artıyor," dedi.

Toplantı ve Zirve Detayları

Putin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen 14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Bu toplantıya 1 Ocak'tan itibaren BRICS'e katılan ülke heyetleri de katılıyor," ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, bugüne kadar BRICS çerçevesinde birçok farklı alanda toplantılar yapıldığını belirtti. Ayrıca, 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan şehrinde gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi'nde birçok ülke liderinin katılacağını ifade etti.

BRICS'in Önemi ve Geleceği

Putin, BRICS'in global anlamda önemine dikkat çekerek, "BRICS'e yönelik ilginin artması, uluslararası işbirliğini güçlendirecektir," dedi.