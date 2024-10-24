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Putin, BRICS+ Zirvesinin Ardından Önemli Açıklamalarda Bulundu

Vladimir Putin, BRICS+ toplantısının ardından barış müzakereleri ve uluslararası konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 23:04
Putin, BRICS+ Zirvesinin Ardından Önemli Açıklamalarda Bulundu

Putin'den Basın Toplantısı Açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı'nın ardından basın toplantısı yaptı. Toplantıda barış müzakerelerine dair kritik noktalar vurgulandı.

Ukrayna Yönetiminin Müzakere İsteksizliği

Putin, müzakerelerin devam etmemesinin sorumluluğunu Ukrayna yönetimine atarak, "Ukrayna yönetimi müzakere etmeyi istemiyor çünkü savaş durumunun kaldırılması gerekiyor, ardından da başkanlık seçimi yapılmalı. Demek ki buna hazır değiller, ama top onların tarafında." şeklinde konuştu.

BRICS'in Genişleme Yol Haritası

40’tan fazla ülkenin BRICS’e katılma isteğini dile getiren Putin, "BRICS ülkeleri, genişleme yolunda ortak ülkelerin bir listesi üzerinde anlaştı. Bu ülkeler için davet gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ödemelerde Sorunlar

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle uluslararası ödemelerdeki aksaklıklara dikkat çeken Putin, "Şu anda SWIFT’e alternatif yaratmıyoruz ama ulusal para birimleri kullanmaya yönelik adımlar atıyoruz." dedi.

Orta Doğu'daki Durum

Orta Doğu'daki çatışmaların endişe verici olduğunu belirten Putin, "Kimse bölgede çatışmaların büyümesini istemiyor. Filistin devletinin kurulması gerektiği de unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Müzakere İhtimali

Putin, Türkiye'nin arabuluculuğuyla daha önce gerçekleşen müzakereleri hatırlatarak, "Ukrayna yönetimi bu anlaşmalardan vazgeçti. Son teklifimizi kabul etmediler." şeklinde konuştu.

ABD İlişkileri ve Kuzey Kore

ABD ile ilişkilerde seçim sonrası bir etkileşime açık olduklarını ifade eden Putin, Kuzey Kore ile yapılan ortaklık anlaşmasının da ciddiye alındığını belirtti.

Putin, toplantıdaki açıklamaları ile hem uluslararası hem de bölgesel meselelerdeki görüşlerini net bir şekilde ortaya koydu.

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