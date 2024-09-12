Putin, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Görüşme Gerçekleştirdi

Putin ve Vang Yi St. Petersburg'da Buluştu

Rusya Federasyonu'nun lideri Vladimir Putin, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile St. Petersburg'da bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinlemesine ele alındığı önemli bir an oldu.

BRICS Zirvesi Hazırlıkları

Kremlin'in verdiği bilgilere göre, Putin, 14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısı dolayısıyla St. Petersburg'da bulunan Vang Yi ile gerçekleştirilen görüşmede, Kazan şehrinde ekimde yapılacak BRICS Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de yüz yüze görüşeceğini belirtti.

Stratejik İlişkilerin Gelişimi

Görüşmenin bir bölümünde konuşan Putin, Rusya ve Çin'in birlikte hareket ederek uluslararası hukuka, egemenliğe ve eşitliğe dayalı adil bir dünya düzenini savunduğunu vurguladı. Vang Yi ise iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda hızla ilerlediğini ifade ederek, "Çin ile Rusya, dünya genelinde çok taraflılığın güçlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır." dedi.