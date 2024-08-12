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Putin, Çok Kutuplu Dünya Düzeni İçin Hazırlıklara İŞaret Etti

Putin, askeri forumda çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:14
Putin, Çok Kutuplu Dünya Düzeni İçin Hazırlıklara İŞaret Etti

Putin, Çok Kutuplu Düzen İçin Hazırlıkta

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi için uluslararası ortaklarıyla birlikte eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurmaya yönelik kararlılıklarını açıkladı.

Uluslararası Askeri Teknik Forum Başladı

Kubinka'da düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2024", askeri-teknik ürünlerin sergilendiği büyük bir etkinlik olarak kapılarını açtı. Foruma Rus askeri sanayisinde faaliyet gösteren pek çok yerel ve yabancı şirket katıldı.

Ortaklık İlişkilerine Verdikleri Önem

Forumun açılışında görüntülü mesaj ile katılan Putin, etkinliğin dünya genelinden uzman ve medya kuruluşlarının dikkatini çektiğini belirtti. "Bu ilişkileri geliştirmeye hazırız," diyen Putin, adil bir çok kutuplu dünya düzeninin inşası için ortak çaba sarf edeceklerini vurguladı.

Gelişmiş Rus Askeri Teknikleri

Putin, forumda sergilenen Rus yapımı silahların etkinliğine dikkat çekti. "Dünya genelinde benzeri olmayan Rus silahları, savaş alanında üstün başarılar sergilemiştir," ifadesini kullandı.

Güçlü Bir Modernizasyon İhtiyacı

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, forumun kritik bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekti. Ukrayna'daki çatışmayı, "Rusya ve Batı arasında bir silahlı çatışma" olarak değerlendiren Belousov, modern silah sistemlerinin önemine vurgu yaptı.

Teknolojik Yenilikler ve Eğitim

Belousov, askeri başarı için yenilikçi silah sistemleri ve teknolojilerin kullanımının önemine dikkat çekti. "Birliklerin modern silahlar ve yeni taktik yöntemlerle donatılması büyük bir avantaj sağlayacaktır," dedi.

2015 yılından bu yana düzenlenen forum, 14 Ağustos'a kadar devam edecek olarak planlandı. Etkinliğin, savunma sanayi işbirliğinin genişlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

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