Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri

Putin: "Batılı Ülkelerin Siyaseti Yanlış"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaları sürdürme ve gerginliği artırma yönündeki politikalarının hatalı olduğunu vurguladı.

Kremlin Sarayı'nda Diplomatik Kabul

Kremlin Sarayı'nda düzenlenen bir kabul töreninde, Rusya'da göreve başlayan 28 ülkenin büyükelçisini kabul eden Putin, diplomatları tebrik etti. Bu ülkeler arasında İsrail, Azerbaycan ve Ermenistan da yer aldı.

Karşılıklı Çıkar ve İşbirliği Vurgusu

Putin, burada yaptığı konuşmada, ülkelerle karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğine önem verdiklerini belirtti. Ayrıca, adil küresel ekonomik ilişkilerin kurulması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ile Müzakere İhtiyacı

Ukrayna konusunu gündeme getiren Putin, Rusya'nın savaşın başlangıcından bu yana müzakerelere açık olduğunu, ancak Ukrayna'nın her seferinde görüşmeleri reddettiğini belirtti.

Yanıltıcı Hesaplamalar

Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren Putin, "Bazı Batılı devletlerin, ülkemizi stratejik yenilgiye uğratma çabası yanlıştır. Bu tür hesaplamalar, Rus tarihini bilmeyenler tarafından yapılır" dedi.

Orta Doğu’daki Girişimler

Orta Doğu'daki gerginliğe de değinen Putin, Rusya'nın Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın büyük bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştığını ifade etti. Barışın sağlanması için uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli formülün uygulanması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan ve Ermenistan İlişkileri

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de dikkat çeken Putin, bu ilişkilerin iyileştirilmesi için çaba göstereceklerini ve barış anlaşmalarını destekleyeceklerini kaydetti.