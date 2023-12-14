Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Gazze'de için öncülük ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl sonunda geleneksel olarak yaptığı basın toplantısı Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın başlamasından sonra ilk defa gerçekleştirildi. Rus basınında senenin en önemli olayı şeklinde kayıtlara geçen basın toplantısı dünya kamuoyu tarafından da büyük bir merakla takip ediliyor.

Ukrayna'nın işgalinden yaklaşık iki yıl sonra, Rusya Devlet Başkanı, Batı ile ilişkilerin normalleştirilmesi olasılığı hakkında sorulara yanıt verdi. Başkan, ABD ile ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtti, ancak ABD'nin önemli bir ülke olmasına rağmen "emperyalist politikalarının" Moskova ile ilişkilerin gelişmesine engel olduğunu ifade etti.



Toplantıda önemli konulara değinen Putin'in notları arasında Gazze savaşı da vardı. Ukrayna savaşı, batı ülkeleri ile ilişkilere dair açıklamalarda bulunan Rus lider Gazze'de yaşananlara da ek bir parantez açtı.

Erdoğan Gazze İçin Öncülük Ediyor

Putin, açıklamasında Gazze'de yaşanan trajediye de vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki çabalara öncülük ettiğini belirtti. Putin, "Erdoğan, Gazze’deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret hakkında da konuşan Putin, sürekli temas halinde oldukları Erdoğan ile Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşündüklerini ancak Erdoğan'ın yoğun çalışma temposu nedeniyle bu ziyaretin gerçekleşmediğini söyledi. Putin, "Gelecek sene başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirim" şeklinde ifade kullanarak ziyaret planlarına değindi.