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Putin'den Filistin için Tarihi Adalet Çağrısı

Vladimir Putin, Filistin halkına karşı adaletsizliğin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:21
Putin'den Filistin için Tarihi Adalet Çağrısı

Putin, Orta Doğu'daki Sıkıntılara Dikkat Çekti

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, Orta Doğu'daki kötüleşen duruma dair endişelerini dile getirerek, "Filistin halkına karşı tarihi adaletsizliğin düzeltilmesi, bölgedeki kalıcı barışın temelini oluşturur." dedi.

BRICS Zirvesindeki Açıklamalar

Putin, Kazan'da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sorunun çözümüne yönelik çabaların kesinlikle hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Bu sorun çözülmediği sürece, şiddet döngüsünü kırmak mümkün olmayacaktır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Barışın Temeli

Putin, daha adil bir dünya düzenine geçişin her zaman kolay olmadığını belirtti. Nitekim, bu sürecin karşılaştığı engellerin, gücü her şeyden üstün gören ülkelerden kaynaklandığına dikkat çekti. Ayrıca, güvenilir ve tarafsız finansal mekanizmalar ile yeni üretim zincirleri tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki Durum Üzerine Değerlendirmeler

Gazze'deki sivil kayıplara da değinen Putin, "40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu çatışmaların tehlikesi Lübnan'a sıçradı ve İran ile İsrail arasındaki gerilim de artış gösterdi," dedi. Orta Doğu'nun tam ölçekli bir savaşın eşiğine geldiğini ifade etti.

Ukrayna Krizi ve BM Reformu

Putin, Ukrayna ile ilgili tecrübelerin önemli bir ders sunduğunu ve Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditlerin arttığını belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler'in 21'inci yüzyıla uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin daha fazla temsil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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