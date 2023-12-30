Putin'den kritik açıklama: Moskova ve Ankara arasındaki diyalog gelişecek

Putin, yeni yıl mesajlarıyla birlikte bazı ülke liderlerine tebriklerini iletti. Kremlin'in açıklamasına göre, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yeni yıl dileklerini gönderdi. Putin, Rusya ve Türkiye'nin çok yönlü işbirliğini geliştirmek için son dönemde önemli adımlar attığını belirtti.

Putin, Rusya ve Türkiye'nin ortak çalışmaları sayesinde büyük ölçekli enerji ve altyapı projelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, iki ülkenin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için de önemli rol oynadıklarını ifade etti.

Putin, Moskova ve Ankara'nın önümüzdeki yıl da Avrasya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için dost halkların çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda işbirliğini ve siyasi diyaloğu sürdüreceklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı, iki ülkenin ortak çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Putin açıklaması şu şekilde:



"Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek."