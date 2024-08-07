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Putin'den Kursk Saldırısına Yanıt: 'Kışkırtıcı Eylem'

Putin, Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırılarını kışkırtıcı olarak nitelendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:23
Putin'den Kursk Saldırısına Yanıt: 'Kışkırtıcı Eylem'

Putin, Kursk Bölgesindeki Saldırılar Hakkında Konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kışkırtıcı eylemler olarak değerlendirdi. Hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, bölgedeki durum hakkında bilgi vererek, Kiev yönetiminin geniş çaplı provokasyon girişimlerinde bulunduğunu ifade etti.

Sivillere Yönelik Saldırılar Endişe Veriyor

Putin, Ukrayna ordusunun füzeler de dahil olmak üzere çeşitli silahlarla sivil binalar, evler ve ambulanslara ateş açtığını vurguladı. Bu durumun endişe verici olduğunu ifade eden Putin, Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, FSB gibi ilgili birimlerle toplantı yapacağını ve onlardan bilgi alacağını açıkladı.

Gerekli Destek Sağlanacak

Putin, Kursk Bölgesi’nin Valisi Aleksey Smirnov ile de görüştüğünü ve sivillere gerekli yardımların sağlanması için talimat verdiğini belirtti. Hükümetin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Savaşın Etkileri

Ukrayna ordusunun Kursk'a başlattığı saldırılar sonrasında iki ülke arasında yoğun çatışmalar yaşanmaktadır. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait birliklere karşı operasyonların sürdüğünü ve kayıplar verdirdiklerini bildirdi.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rusya-Ukrayna sınırındaki saldırılardan etkilenen yerleşimlerden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını, bir gün içinde yüzlerce sivilin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

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