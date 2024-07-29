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Putin'den Maduro'ya Kutlama Mesajı

Putin, Maduro'yu yeniden Venezuela Devlet Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti ve işbirliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:30
Putin'den Maduro'ya Kutlama Mesajı

Putin'den Maduro'ya Tebrik Mesajı

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı olarak yeniden seçilen Nicolas Maduro'yu kutladı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in tebrik mesajı yer aldı.

Ortaklık Vurgusu

Putin, mesajında, Maduro'yu yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik ederek, Rusya ile Venezuela arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çekti. “Çalışmalarınızın her alanda ilerici gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim,” şeklinde ifadeler kullandı.

İkili İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Putin, iki ülkenin ikili ve uluslararası düzeydeki meselelerde işbirliğine devam etmeye hazır olduklarının altını çizdi. “Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılamanın yanı sıra daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa etmekle de uyumludur,” diye ekledi.

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