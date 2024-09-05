Putin'den Nükleer Santrallere Yönelik Saldırılara Tepki

Putin'den Nükleer Santrallere Yönelik Açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk ve Zaporijya'daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları 'tehlikeli terör eylemleri' olarak tanımladı. Putin, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Doğu Ekonomi Forumu'nda Değerlendirme

Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirilen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Kursk bölgesindeki durumu stabil hale getirdiğini belirten Putin, "Düşman, Kursk'a saldırarak Rusya'nın Donbas'taki ilerleyişini engellemeye çalıştı ama bunda başarısız oldu." dedi.

Donbas Bölgesi Üzerine Vurgular

Putin, Donbas'ın 'özgürleştirilmesi'nin önceliklerinden biri olduğunu vurgularken, Rus ordusunun bölgede önceki dönemlere göre daha hızlı ilerlediğini söyledi. Kursk bölgesindeki vatandaşların zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, "Düşmanı bu topraklardan atmak için her şeyi yapmak, Rus ordusunun kutsal görevidir." şeklinde konuştu.

İstanbul Anlaşmasına Dönüş İhtimali

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda 2022'de Ukrayna ile İstanbul'da varılan anlaşmayı hatırlatarak, "Anlaşma, bazı kesimlerin talimatlarıyla yürürlüğe girmedi. Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyen bazı ülkelerin etkisi vardı." dedi.

Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğini belirten Putin, "Ancak İstanbul'da belirlenen belgeler temelinde görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Tutuklu Takası Üzerine Değerlendirme

Putin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'nın yönettiği ve 1 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı.