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Putin'den Nükleer Yanıt Doktrinine Onay

Putin, Rusya'nın balistik füze saldırılarına nükleer yanıt verme kararı aldı. Yeni doktrin, çeşitli saldırı türlerini kapsıyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:45
Putin'den Nükleer Yanıt Doktrinine Onay

Putin, Ülkesine Yönelik Balistik Füze Saldırısına Nükleer Yanıt Verme Doktrini Onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına maruz kalması halinde nükleer silah kullanımını öngören yeni bir doktrini onayladı. Bu karar, hamlelerin ulusal güvenliği tehdit ettiği durumlarda nükleer yanıt verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yeni Doktrin ve Nükleer Silah Kullanım Koşulları

Putin’in imzaladığı kararname ile birlikte, Rusya’nın nükleer silahlarının kullanım koşulları yeniden belirlenmiştir. Yeni doktrinde, başka bir nükleer güç desteğiyle Rusya’ya karşı balistik füze saldırısı yapılması, nükleer karşılık verme gerekliliği olarak tanımlandı. Ayrıca, insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırılar da bu kapsamda değerlendirildi.

İttifak Üyelerine Yönelik Saldırılar

Rusya’nın 'bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması' durumunu da kapsayan bu doktrinde, saldırgan ülkelerin tüm ittifak üyeleri potansiyel hedef olarak tanımlanıyor. Bu durum, nükleer silahların stratejik bir caydırıcı olarak kullanımına olanak tanıyor.

Güvenlik Konseyi Toplantısı ve Stratejik Planlama

Putin, 25 Eylül’de düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısında, mevcut askeri ve politik durumun hızla değiştiğine dikkat çekerek “Durumu tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesinin hükümlerini güncel gerçeklere uyarlamak önemlidir.” şeklinde konuştu.

ABD’nin Ukrayna'ya İzin Vermesi ve Kremlin'in Tepkisi

Diğer yandan, 17 Kasım’da ABD medyasında, ABD yönetiminin uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına dair Ukrayna’ya izin verdiği yönünde haberler yer aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu açıklamalara yanıt vererek, “Bu, onların (ABD'nin) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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