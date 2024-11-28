Putin'den Sert Uyarı: Ukrayna Nükleer Silaha Sahip Olursa Tüm Silahlarımızı Kullanırız

Moskova'dan Çarpıcı Açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olması halinde, "elimdeki tüm silahları kullanacağımız" uyarısında bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında Putin, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Batı'nın Rolü Vurgulandı

Putin, Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerden temin ettiği uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğini ifade ederek, bu durumun Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmalara dahil olduğunu gösterdiğini belirtti. "Elbette, Rusya’ya yönelik agresif eylemlere karşılık vereceğiz," diyen Putin, hedeflerin Savunma Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyledi.

Füze Testleri ve Askeri Stratejiler

Putin, Rus ordusunun ABD ve İngiltere menşeli silahlara karşılık olarak Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte, hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin test edildiğini hatırlattı. Bu füze sistemini test etmeye devam edeceklerini dile getiren Putin, potansiyel hedefler hakkında esprili bir şekilde sovyet dönemine atıfta bulundu.

Nükleer Silahların Yayılmasına Karşı Duracağız

Putin, "Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız" ifadesini yineleyerek, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine dair uluslararası yükümlülüklerin ihlali anlamına geleceğini vurguladı. Batılı yetkililerin bu konudaki açıklamalarını ise "sorumsuzca" olarak değerlendirdi.

ABD İç Siyaseti ve Trump

Putin, ABD'de iç siyasi mücadelelerin Donald Trump’ın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti ve çeşitli olayların tarihte yaşandığını hatırlattı.

Ermenistan ve KGAÖ İlişkileri

Putin, Ermenistan’ın KGAÖ kapsamındaki çalışmalarına geri dönme ihtimalinin olduğunu, bu konunun iç siyasi süreçlerle bağlantılı olduğunu ifade etti. Kazakistan ile olan ilişkilerinin de güvenilir bir ortaklık içinde yürütüldüğünü aktaran Putin, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve enerji projeleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Afganistan ile İlişkiler ve Ekonomi

Afganistan ile ilişkilerin kurulması konusunda umutlu olduğunu belirten Putin, ekonomideki gelişmelere de değindi. Rus Rublesinin değer kaybını kontrol altında olduklarını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.