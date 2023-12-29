Putin'den şok yanıt: Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısına anında karşılık

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan bir çıkarma gemisi olan "Novoçerkassk", Ukrayna'nın seyir füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırı sonucu hasar gördü. Bu olayın ardından Rusya lideri Putin'in çok kızdığı ve misilleme için özel birimleri görevlendirdiği öne sürüldü.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'na bağlı "Novoçerkassk" isimli çıkarma gemisi, 26 Aralık'ta Ukrayna'nın gerçekleştirdiği hava operasyonunda seyir füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, yerel saatle 02.30'da Feodosia kıyıları yakınlarında düzenledikleri saldırıda Rus gemisine isabet ettirdiklerini açıkladı.

Rus Karadeniz Filosu'nun saldırı gemisi "Novoçerkassk", 1980'lerin sonlarında Polonya'da yapıldı ve hizmete girdi. Gemide birçok tank ve zırhlı araç bulunuyor. Ukrayna'nın hava saldırısında Rus gemisi hasar gördü ve 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, saldırının görüntülerini yayınladı. Rusya'nın Kırım yöneticisi Sergey Aksyonov ise saldırıyı kınadı.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait bir geminin Ukrayna'nın füze saldırısıyla vurulması, Rusya lideri Putin'i çok kızdırdı. Independent gazetesi, Putin'in Kırım'da baskınlar yapılması ve hava savunma güçlerinin cezalandırılması emri verdiğini, Ukraynalı "The Atesh" grubunun iddiasına dayandırdı. Gazeteye göre, birçok komutan görevden alınıp savaşa gönderilecek. "The Atesh" grubu ise Telegram'da yayınladıkları mesajda, Kırım'da evlerin didik didik arandığını ve akıllı telefonların kontrol edildiğini ileri sürdü.

Rusya'nın Karadeniz Filosu, Ukrayna'nın Kırım'a yönelik artan saldırıları nedeniyle büyük bir tehlike altında. BNN Bloomberg'in haberine göre, Rusya lideri Putin, stratejik deniz üssünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, Kırım'ın Rus savaş gemilerine güvenli bir liman olmaktan çıktığını belirtiyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Şubat 2022'den beri bir denizaltı da dahil olmak üzere 20'den fazla gemi kaybettiğini açıkladı. Ukrayna'nın ardı ardına düzenlediği saldırılar, Rusya'nın gemilerini Feodosia ve Nororossiysk gibi başka limanlara çekmesine neden oldu. Rusya, Karadeniz Filosu'nun durumu hakkında sessiz kalsa da, uydu görüntüleri bu iddiaları destekliyor.