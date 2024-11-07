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Putin'den Trump'a Tebrik: İletişime Hazırım

Putin, Trump'ı tebrik ederek iletişim kurma isteğini ifade etti ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:54
Putin'den Trump'a Tebrik: İletişime Hazırım

Putin, Trump'ı Tebrik Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilmesini kutlayarak, kendisiyle iletişim kurmaya hazır olduğunu belirtti. Putin, bu açıklamasını Rusya'nın Soçi kentindeki Uluslararası Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptı.

Suikast Girişimindeki Cesaret

Putin, Trump'ın maruz kaldığı suikast girişimi esnasındaki cesaretine dikkat çekerek, “Bundan etkilendim. Cesur bir adam olduğu ortaya çıktı,” dedi. Lider, Trump's yüzeyde sunduğu cesaretin, kendi idealleri uğruna savaşmanın gerçekten önemli bir ödülü olduğunu da vurguladı.

İlişkilerin Yeniden Kurulması

Putin, Trump'ın son döneminde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve Ukrayna krizine katkıda bulunma konusundaki arzularını değerlendirdiğini ifade etti. “Rusya ile ilişkileri yeniden kurma arzusunu göz önünde bulundurmak bence önemli,” dedi.

Temaslara Açıklık

Putin, daha önce ABD'de halk tarafından güvenilir bir şekilde seçilmiş bir devlet başkanıyla çalışacaklarını belirtmişti: “Gerçekten de böyle olacak. Bu fırsatı onu tebrik etmek için kullanmak istiyorum. Eğer herhangi biri temaslara devam etmek istiyorsa buna karşı değiliz.”

İletişim Hazırlığı

Putin, bir gazetecinin “Trump ile konuşmaya hazır mısınız?” sorusuna karşılık, “Hazırım, hazırım.” şeklinde yanıt vererek, iletişime açık olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün toplantısında yaptığı konuşmada ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün toplantısında yaptığı konuşmada ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

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