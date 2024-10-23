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Putin'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Putin, Erdoğan'la görüşerek TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:16
Putin'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Putin’den Erdoğan’a TUSAŞ Üzerine Destek

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türk havacılık ve uzay sanayisi şirketi TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı.

Putin, bu üzücü olay nedeniyle Erdoğan’a taziye dileklerini iletti. İki lider, terörizme karşı ortak duruş sergilemenin önemini vurguladı. TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Tepki

Görüşme sırasında, saldırının sadece TUSAŞ'ı değil, Türk sanayisini de hedef aldığına dikkat çekilerek, bölgedeki güvenlik istikrarının önemine işaret edildi.

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