DOLAR
34,48 -0,04%
EURO
36,22 0,26%
ALTIN
2.959,43 -0,84%
BITCOIN
3.383.807,54 -4,16%

Putin'den Ukrayna ve Batı'ya Sert Mesaj: Silahlarımızı Kullanma Hakkını Saklı Tutuyoruz

Putin, Batı yapımı füze saldırılarına yanıt olarak Rusya'nın silah hakkından bahsetti ve tehditlere karşı net mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:33
Putin'den Ukrayna ve Batı'ya Sert Mesaj: Silahlarımızı Kullanma Hakkını Saklı Tutuyoruz

Putin, Batı'nın Tahriklerine Cevap Veriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna üzerinden Rusya topraklarına yönelik yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler ışığında, en yeni füze sistemlerinin testleri sırasında vurulacak hedeflerin belirleneceğini vurguladı.

Askeri Tepkiler ve Uyarılar

Putin, konuşmasında silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek, “Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmasına dikkat çekti.

Füze Saldırıları ve Savunma

Putin, 19 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla gerçekleştirilen saldırılara atıfta bulunarak, Rus ordusunun bu saldırıları püskürttüğünü ve Ukrayna'nın belirlediği hedeflere ulaşamadığını aktardı. Rus hava savunma sistemlerinin etkili olduğunu vurguladı.

Yeni Füzeler ve Testler

Putin, 21 Kasım’da Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. “En yeni Rus orta menzilli füze sistemlerinden biri, savaş koşullarında test edildi. Bu sistemin adı 'Oreşnik'” şeklinde konuştu.

ABD'nin Silah Planlarına Yanıt

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesinin bir hata olduğunu ifade ederek, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeler geliştirdiğini belirtti. Ayrıca, NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerinin yanıtı olarak “Oreşnik” sisteminin test edildiğini de sözlerine ekledi.

İnsani Nedenler ve Hız Konusu

Putin, hedefleri seçerken sivillerin ve dost devletlerin vatandaşlarının tehlikeli alanları terk etmelerini isteyeceklerini belirtti. Ayrıca, füzelerin saniyede 2,5-3 kilometre hızla ulaştığını vurgulayarak, mevcut hava savunma sistemlerinin bu tür füzeleri engelleyemeyeceğini ifade etti.

Son olarak, Putin, uluslararası güvenlik sisteminin çökmesine neden olanın Rusya değil, ABD olduğunu ve her tartışmalı konuda barışçıl bir çözüm yolunu tercih ettiklerini ifade etti. “Gelişmelere hazırız; eğer hala şüphe duyan varsa, bu boşunadır” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi
2
Brüksel'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
3
Antalya'da Turuncu Kodlu Yağış Uyarısı: Vali Şahin'den Koordinasyon Mesajı
4
Maldivler, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Destekledi
5
Beyaz Saray, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine Tepki Gösterdi
6
TBMM, İç Güvenlik Kanununu Kabul Etti: Silah ve Araç Kiralama Düzenlemeleri Getirildi
7
İç Güvenlik Kanun Teklifi TBMM'de Onaylandı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar