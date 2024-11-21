Putin'den Ukrayna ve Batı'ya Sert Mesaj: Silahlarımızı Kullanma Hakkını Saklı Tutuyoruz

Putin, Batı'nın Tahriklerine Cevap Veriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna üzerinden Rusya topraklarına yönelik yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler ışığında, en yeni füze sistemlerinin testleri sırasında vurulacak hedeflerin belirleneceğini vurguladı.

Askeri Tepkiler ve Uyarılar

Putin, konuşmasında silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek, “Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmasına dikkat çekti.

Füze Saldırıları ve Savunma

Putin, 19 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde ABD ve İngiltere yapımı uzun menzilli silahlarla gerçekleştirilen saldırılara atıfta bulunarak, Rus ordusunun bu saldırıları püskürttüğünü ve Ukrayna'nın belirlediği hedeflere ulaşamadığını aktardı. Rus hava savunma sistemlerinin etkili olduğunu vurguladı.

Yeni Füzeler ve Testler

Putin, 21 Kasım’da Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. “En yeni Rus orta menzilli füze sistemlerinden biri, savaş koşullarında test edildi. Bu sistemin adı 'Oreşnik'” şeklinde konuştu.

ABD'nin Silah Planlarına Yanıt

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesinin bir hata olduğunu ifade ederek, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeler geliştirdiğini belirtti. Ayrıca, NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerinin yanıtı olarak “Oreşnik” sisteminin test edildiğini de sözlerine ekledi.

İnsani Nedenler ve Hız Konusu

Putin, hedefleri seçerken sivillerin ve dost devletlerin vatandaşlarının tehlikeli alanları terk etmelerini isteyeceklerini belirtti. Ayrıca, füzelerin saniyede 2,5-3 kilometre hızla ulaştığını vurgulayarak, mevcut hava savunma sistemlerinin bu tür füzeleri engelleyemeyeceğini ifade etti.

Son olarak, Putin, uluslararası güvenlik sisteminin çökmesine neden olanın Rusya değil, ABD olduğunu ve her tartışmalı konuda barışçıl bir çözüm yolunu tercih ettiklerini ifade etti. “Gelişmelere hazırız; eğer hala şüphe duyan varsa, bu boşunadır” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.