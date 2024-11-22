Putin'den Yeni Silah Testleri Üzerine Açıklama: 'Geliştirmeye Devam Edeceğiz'

Putin, Yeni Silah Sistemlerine Dikkat Çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğini duyurarak, "Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız" dedi.

Kremlin'de Toplantı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, askeri sanayi temsilcileri ve füze sistemleri üreticileri ile bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Putin Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik saldırılarda nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış 'Oreşnik' isimli balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı.

Yeni Tehditler ve Stratejik Gelişmeler

Putin, Rusya'nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle bu tür silahların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, ülkemiz için hayati önem taşıyor" dedi. Test edilen silah sisteminin Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlam garantörü olduğunu belirtti. Putin, "Dünyada kimse buna benzer bir silaha sahip değil. Bugün, bu füzeye karşı koyacak bir araç yok" ifadesini kullandı.

Seri Üretim Ve Devlet Ödülleri

'Oreşnik' füzesinin stratejik bir silah olmamakla beraber büyük bir güce sahip olduğunu ifade eden Putin, bu füzenin seri üretimine geçilecek ve Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin kullanımına verileceğini açıkladı. Ayrıca, 'Oreşnik' sistemini üretenlere devlet ödülleri verileceğini de belirtti.

Uluslararası Durum ve Yanıtlar

Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun devam ettiğini ve hedeflerine ulaşacağının altını çizerek, Rusya'nın güvenliğinin sağlam bir şekilde sağlanacağını ifade etti. Toplantıya katılan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, 'Oreşnik' füzesinin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Amerika ve İngiltere ile Gerilim

Hafta içerisinde, Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi Ukrayna'ya gönderdiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi. İngiliz basınında ise İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı Storm Shadow füzelerinin de ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı bildirildi.

Putin, bu silahların kullanımına karşı misilleme yapma hakkına sahip olduklarını belirterek, Rusya'ya karşı askeri birlik gönderen ülkelerin yönetici elitlerine ciddi uyarılarda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.