DOLAR
35,31 -0,41%
EURO
36,89 -0,43%
ALTIN
2.969,8 -0,45%
BITCOIN
3.315.904,92 -0,11%

Putin, Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl için kutlama mesajı göndermesiyle uluslararası ilişkilerin güçlendiği bir döneme işaret etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:12
Putin, Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, 2025 yılı ve Noel bayramı vesilesiyle bir dizi ülkenin liderine kutlama iletti.

Dünya Çapında Liderlere Mesaj

Putin’in mesaj gönderdiği devlet başkanları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devleti Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa gibi önemli isimler yer aldı.

Bu mesaj, Putin'in uluslararası ilişkilerdeki aktif rolünü ve Türkiye ile olan bağlarını güçlendirme hamlesini simgeliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 8 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
3
Ardahan'da Su Samurunun Balık Avlama Anı Kamerada
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması: %30 Artışla 22.104 TL
5
Netanyahu, Başarılı Prostat Ameliyatı Sonrası Hastane Sığınağına Alındı
6
Adana'da Av Tüfeğiyle İşlenen Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor
7
Güney Kore Uçak Kazasında 179 Kişi Hayatını Kaybetti: Uçak Son 48 Saatte 13 Sefer Yaptı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya