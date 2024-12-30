Putin, Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, 2025 yılı ve Noel bayramı vesilesiyle bir dizi ülkenin liderine kutlama iletti.

Dünya Çapında Liderlere Mesaj

Putin’in mesaj gönderdiği devlet başkanları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devleti Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa gibi önemli isimler yer aldı.

Bu mesaj, Putin'in uluslararası ilişkilerdeki aktif rolünü ve Türkiye ile olan bağlarını güçlendirme hamlesini simgeliyor.