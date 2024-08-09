Putin, Güvenlik Konseyi ile Terörle Mücadele Stratejilerini Gözden Geçirdi

Putin ve Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Stratejilerini Görüştü
Rusya Federasyonu'nun lideri Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen önemli bir toplantıda, ülkesindeki terörle mücadele konularını Güvenlik Konseyi üyeleriyle ele aldı.
Toplantıya Katılan Üst Düzey Yetkililer
Açıklamalara göre, toplantıya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin gibi önemli isimler katıldı.
Toplantının Ana Gündemi
Görüşmede, terörle mücadele stratejileri ve mevcut durum değerlendirildi. Bortnikov, güvenlik durumu hakkında kapsamlı bilgi vererek, terörle mücadeledeki gelişmeleri aktardı.