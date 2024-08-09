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Putin, Güvenlik Konseyi ile Terörle Mücadele Stratejilerini Gözden Geçirdi

Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadele konularını tartışmak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:11
Putin, Güvenlik Konseyi ile Terörle Mücadele Stratejilerini Gözden Geçirdi

Putin ve Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Stratejilerini Görüştü

Rusya Federasyonu'nun lideri Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen önemli bir toplantıda, ülkesindeki terörle mücadele konularını Güvenlik Konseyi üyeleriyle ele aldı.

Toplantıya Katılan Üst Düzey Yetkililer

Açıklamalara göre, toplantıya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin gibi önemli isimler katıldı.

Toplantının Ana Gündemi

Görüşmede, terörle mücadele stratejileri ve mevcut durum değerlendirildi. Bortnikov, güvenlik durumu hakkında kapsamlı bilgi vererek, terörle mücadeledeki gelişmeleri aktardı.

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