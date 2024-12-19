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Putin: Halep'te 350 Muhalif Savaşçı Girdi, Hükümet Güçleri Çekildi

Putin, Halep'e giren muhalif savaşçı sayısını 350 olarak açıkladı; hükümet güçlerinin sayısı ise 30 bin olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:10
Putin: Halep'te 350 Muhalif Savaşçı Girdi, Hükümet Güçleri Çekildi

Putin'den Halep Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halep'e yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Putin, Halep'te 350 muhalif savaşçının bulunduğunu ve 30 bin hükümet askeri ile İran yanlısı birliklerin savaşmadan geri çekildiklerini duyurdu.

Orta Doğu'da Savaşın Seyri

Bu açıklama, Orta Doğu’daki çatışmaların giderek derinleştiğini gösterirken, hükümet güçlerinin durumunu da sorgulatıyor. Putin'in sözleri, savaşın dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.

Analistler, Halep'teki bu gelişmelerin, bölgede yeni bir güç dengesi yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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