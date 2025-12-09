Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev: AB ve İngiltere, Trump’ın barış planını sabote ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, dün yapılan Ukrayna, Almanya, İngiltere, Fransa toplantısından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Savaş ekibi Trump’ın barış planını sabote ediyor" yazdı.

Dmitriev'den barış görüşmelerine ilişkin değerlendirme

Dmitriev, Ukrayna’da barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaparak, toplantı fotoğrafını paylaştı ve "Savaş yanlıları, Trump’ın barış planını sabote etmek ve savaşın devam etmesini sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Rus elçi ayrıca 2022’de İngiltere’nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümünü sabote etmedeki rolünü hatırlatarak, "Deja vu: 2022’de Birleşik Krallık Başbakanı (Boris Johnson), Ukrayna’ya Rusya ile tarafsızlık anlaşmasını reddetmesi ve savaşmaya devam etmesi için baskı yaptı. Küreselciler, AB ve İngiltere bürokratları, neo-muhafazakarlar, savunma sanayi kompleksi ve ana akım medya barışa karşı büyük bir mücadele verdi" dedi.

Zelenskiy'in açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Avrupa liderleriyle yaptığı görüşme sırasında geliştirilen yeni bir barış planını ABD’ye sunacaklarını belirtti. Zelenskiy, "planın 28 maddeden 20 maddeye indirildiğini" ve toprak meselesinde "henüz bir uzlaşmaya varılmadığını" kaydetti.

