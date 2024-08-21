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Putin, Kafkasya'yı Ziyaret Etti

Putin, Kuzey Kafkasya'ya uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği ziyarette önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 23:13
Putin, Kafkasya'yı Ziyaret Etti

Putin'in Kuzey Kafkasya Ziyareti

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun yıllar aradan sonra Kuzey Kafkasya bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette önemli adımlar attı.

Azerbaycan Temasları ve Çerkes Cumhuriyeti Ziyareti

Putin, Azerbaycan temaslarının ardından Kuzey Kafkasya Federal bölgesindeki üç ayrı cumhuriyeti ziyaret etti. İlk olarak Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde yetkililerle bir araya gelen Putin, ardından Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’ne geçti.

Beslan Ziyareti

Beslan’da 2004 yılında yaşanan trajedinin izlerini ziyaret eden Putin, meşhur Meleklerin Şehri Anıtını da ziyaret etti. Öğrenilen bilgilere göre, Putin’in bu bölgeyi en son ziyareti 2008 yılına dayanıyor.

Çeçenistan'a Uzun Bir Aradan Sonra Ziyaret

İlk olarak 2011 yılında başbakanlık görevinde bulunurken ziyaret ettiği Çeçenistan’a geçen Putin, burada da önemli temastlarda bulundu. Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi’nde 'gönüllü savaşçılar' ile gerçekleştirilen buluşmanın ardından, başkent Grozni’de inşa edilen yeni 4 minareli camiyi ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim Hediyesi

Putin, cami ziyaretinde el yazması ve mücevher taşlarıyla süslenmiş bir Kur'an-ı Kerim tabloyu camiye hediye etti. Kur'an'ı öpen ve göğsüne dayayan Putin, ziyaretini belgeleyen kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.

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