Putin, Karadeniz'deki Petrol Sızıntısını 'Büyük Çevre Tehlikesi' Olarak Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan petrol sızıntısını “büyük çevre tehlikesi” olarak nitelendirerek, durumu bir felaket olarak değerlendirdi. Fırtına nedeniyle hasar gören iki tanker gemisinden sızan petrol, ülkenin bazı sahil kentlerinde ciddi kirliliğe yol açtı.

Başkent Moskova’da, Rus yetkililerle bir toplantı gerçekleştiren Putin, yaşanan çevre kirliliğiyle ilgili yürütülen çalışmaları sorguladı ve “Aldığım bilgilerden, zararı asgari düzeye indirmek için yapılanların henüz yeterli olmadığı sonucuna varıyorum.” dedi.

Putin, bu çevresel felaketin etkilerini azaltmak için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın gereken tüm çalışmaları yapması gerektiğini vurguladı. “Bu, son yıllarda karşılaştığımız en ciddi çevresel tehlikelerden birisidir.” ifadesini kullandı.

Toplantıda Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Kerç Boğazı bölgesinde şu ana kadar 25 ton ve Anapa Limanı civarında ise 14 ton petrolün toplandığını açıkladı.

Karadeniz'deki fırtına, 15 Aralık 2024 tarihinde Rusya'ya ait “Volgoneft-212” ve “Volgoneft-239” tankerlerinin kazaya karışmasına neden oldu. Sızıntılardan toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, temizlik çalışmaları için pek çok yetkili ve gönüllü seferber oldu. Bu olay nedeniyle Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ülke genelinde acil durum ilan etti.