Putin, Karadeniz'deki Petrol Sızıntısını 'Büyük Çevre Tehlikesi' Olarak Değerlendirdi

Putin, Karadeniz'deki petrol sızıntısını ‘son yılların en büyük çevre tehlikelerinden biri’ olarak nitelerken, temizleme çalışmalarının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:46
Putin, Karadeniz'deki Petrol Sızıntısını 'Büyük Çevre Tehlikesi' Olarak Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan petrol sızıntısını “büyük çevre tehlikesi” olarak nitelendirerek, durumu bir felaket olarak değerlendirdi. Fırtına nedeniyle hasar gören iki tanker gemisinden sızan petrol, ülkenin bazı sahil kentlerinde ciddi kirliliğe yol açtı.

Başkent Moskova’da, Rus yetkililerle bir toplantı gerçekleştiren Putin, yaşanan çevre kirliliğiyle ilgili yürütülen çalışmaları sorguladı ve “Aldığım bilgilerden, zararı asgari düzeye indirmek için yapılanların henüz yeterli olmadığı sonucuna varıyorum.” dedi.

Putin, bu çevresel felaketin etkilerini azaltmak için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın gereken tüm çalışmaları yapması gerektiğini vurguladı. “Bu, son yıllarda karşılaştığımız en ciddi çevresel tehlikelerden birisidir.” ifadesini kullandı.

Toplantıda Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Kerç Boğazı bölgesinde şu ana kadar 25 ton ve Anapa Limanı civarında ise 14 ton petrolün toplandığını açıkladı.

Karadeniz'deki fırtına, 15 Aralık 2024 tarihinde Rusya'ya ait “Volgoneft-212” ve “Volgoneft-239” tankerlerinin kazaya karışmasına neden oldu. Sızıntılardan toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, temizlik çalışmaları için pek çok yetkili ve gönüllü seferber oldu. Bu olay nedeniyle Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ülke genelinde acil durum ilan etti.

İLGİLİ HABERLER

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP'li Özdemir'den Ferdi Tayfur'un Vefatı Üzerine Açıklama
2
İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
4
Adıyaman'da Kayıp Nuriye Parmaksız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
6
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Rekor Yolcu Sayısı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak