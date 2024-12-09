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Putin: KGAÖ'nün Güçlendirilmesine İhtiyaç Var

Putin, KGAÖ'nün güçlendirilmesi ve Avrasya'da barış için etkisinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:26
Putin: KGAÖ'nün Güçlendirilmesine İhtiyaç Var

Putin: KGAÖ'nün Güçlendirilmesine İhtiyaç Var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) güçlendirilmesi ve Avrasya bölgesinde barış ile istikrarın sağlanmasındaki etkisinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin; başkent Moskova'da KGAÖ ülkelerinin parlamento başkanları ile bir araya geldi. Bu önemli görüşmeye, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı İgor Sergeyenko, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda da katıldı.

Putin burada yaptığı konuşmada, KGAÖ kapsamındaki işbirliğinin gelişiminden bahsederek, "KGAÖ'nün güçlendirilmesinden ve Avrasya bölgesinde barış ile istikrarın sağlanmasındaki etkisinin artırılmasından yanayız. Adil ve çok kutuplu dünya düzeninin, eşit ve bölünmez güvenlik sisteminin oluşturulmasından, birbirimizin egemen çıkarlarına ve gelişim yolunu seçme hakkına saygı gösterilmesinden yana tavır sergiliyoruz." dedi.

Ayrıca, Putin, KGAÖ kapsamında askeri teknik ve ekonomik alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemine de dikkat çekerek, "Dünyadaki mevcut ağır durumda, KGAÖ ülkelerinin savunma sektöründe teknoloji bağlamında öncülüğünün sağlanması önemli. Silah ve askeri teçhizatın standardizasyonu ve savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren belirli işletmeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili konularda birlikte çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Devlet Duması Başkanı Volodin de KGAÖ kapsamında parlamentolar arasındaki işbirliğinin geliştiğini belirterek, "Sorunların çözümüne destek sağlamak için yeni işbirliği biçimlerinin arayışı peşindeyiz." dedi.

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