Putin: Kiev'in Rus topraklarına saldırısı işe yaramayacak

Putin, Kiev'in Batılı destekçilerine başarı gösterme amacıyla Rus iç bölgelerindeki sivil hedeflere saldırma girişimlerinin sonuçsuz kalacağını ve stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:33
Toplantı ve katılımcılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzeybatı Federal Bölge'ye düzenlediği çalışma ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Ukrayna’da savaşan birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Toplantıda FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov da hazır bulundu.

Putin'in değerlendirmesi

Putin, 30 Eylül tarihinde Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un Rusya’ya bağlanmasının 3. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, çatışma alanında stratejik inisiyatifin tamamen Rus ordusunda olduğunu söyledi.

Bu yıl yaklaşık 5 bin kilometrelik alan kontrol altına alındığını aktaran Putin, "4 bin 900 kilometrekarelik toprak ve 212 yerleşim birimini kurtardık" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca savunma sanayisinin bu operasyondaki kritik rolüne vurgu yaptı ve işletmelerin askerin hassas silah, füze, mühimmat, silah ve askeri teçhizat ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Putin, planlanan teslimatların yanı sıra son teknolojik silahların geliştirilmesi ve birliklere hızlı teslimatının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ukrayna ordusunun direnişe rağmen temas hattı boyunca geri çekildiğini ifade eden Putin, "Bu ortamda, Batılı destekçilerine en azından bir miktar başarı göstermeyi amaçlayan Kiev rejimi, Rus topraklarının derinliklerine, tamamen sivil yapılara saldırmaya çalışıyor. Bu işe yaramayacak. Bizim görevimiz, Rus vatandaşlarının güvenliği, stratejik tesisler ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere sivil altyapının güvenliğini sağlamaktır" dedi.

Genelkurmay Başkanı'nın cephe raporu

Valeriy Gerasimov, toplantıda Putin’e cephedeki duruma ilişkin bilgi verdi. Gerasimov, Rus askeri birliklerinin neredeyse her yöne ilerleyerek operasyonlar yürüttüğünü söyledi.

Gerasimov, Ukrayna’nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik şeridi oluşturma görevlerinin sürdüğünü, Kupyansk’ın güney bölgelerinde Ukrayna saldırılarının bastırıldığını ve Krasnoliman yönünde başarılı ilerleme kaydedildiğini aktardı. Ayrıca Rus birliklerinin direnişe rağmen Donetsk bölgesinde Seversk ve Konstantinovka şehirlerine yöneldiğini, en yoğun çatışmaların Krasnoarmeysk ve Dnipropetrovsk bölgesi yönlerinde yaşandığını belirtti.

Gerasimov, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinin derinliklerine ilerlediklerini ve 1 Eylül’den bu yana bu bölgede 200 kilometrekareden fazla yerin Rus ordusu kontrolüne geçtiğini ifade etti.

