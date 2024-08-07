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Putin, Kursk Bölgesi'ndeki Durumu Güvenlik Yetkilileriyle İnceledi

Putin, Kursk'taki Ukrayna saldırılarına yönelik güvenlik toplantısı düzenledi. Rus güçlerinin operasyonları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:50
Putin, Kursk Bölgesi'ndeki Durumu Güvenlik Yetkilileriyle İnceledi

Putin, Kursk Bölgesi'ndeki Durumu İnceledi

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesindeki güvenlik durumu hakkında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, güvenlik yetkilileri ile bir araya gelen Putin, Ukrayna ordusunun bu bölgeye yönelik saldırılarına karşı atılan adımları değerlendirdi.

Kremlin Açıklaması ve Katılımcılar

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, internet üzerinden bağlanan Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Kursk'taki son durumu aktardı.

Ukrayna'nın Saldırısı ve Rus Tepkisi

Gerasimov, Ukrayna ordusunun çevrelerinde 1000'e kadar askeriyle saldırılara başladığını belirtti. Ayrıca, Rus güçlerinin bu saldırılara karşı operasyonlarının devam ettiğini ifade etti. Gerasimov, "Düşman 315 kayıp verdi. Bunların 100'ü öldürüldü, 215'i yaralandı. 7 tank dahil 54 zırhlı araç yok edildi. Operasyon, düşmanın püskürtülmesi ve devlet sınırına ulaşılması ile sonuçlanacak," diye belirtti.

Gerginlikler Artıyor

Ukrayna ordusunun başlattığı saldırılar nedeniyle iki ordu arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırılarda Ukrayan birliklerinin önemli kayıplar verdiğini duyurdu. Ülkenin Sağlık Bakanlığı ise, yaralanan sivillerin arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, bölgedeki sivil tahliyelerinin başladığını ve yüzlerce sivilin güvenli bölgelere taşındığını açıkladı. Putin, hükümetten sivillere gerekli yardımların yapılmasını talep etti.

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