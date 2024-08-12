Putin, Kursk Bölgesindeki Durumu Değerlendirdi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ağustos 2023'te Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine gerçekleştirdiği sızma sonrasında yaşanan çatışmalar ile ilgili Rus yetkililerle bir toplantı yaptı.

Toplantıda Temel Konular Ele Alındı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, toplantıda Rusya Güvenlik Konseyi ve hükümet üyeleri ile birlikte Belgorod, Bryansk ve Kursk bölge valileri çevrim içi olarak yer aldı. Putin, toplantıda, “Asıl görev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düşmanı topraklarımızdan çıkarması ve Rusya Sınır Muhafız Servisi ile birlikte devlet sınırını güvenilir hale getirmektir,” ifadelerini kullandı.

Barış Planları ve Müzakere Pozisyonları

Putin, arabulucular tarafından sunulan barış planlarının neden Ukrayna tarafından reddedildiğini anlamalarının mümkün olduğunu vurguladı. “Görülüyor ki düşman, Batılı efendilerinin emirlerini yerine getiriyor ve bu çatışmayı uzatmak amacıyla pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor,” dedi.

Sivil Hedefler ve Ukrayna'nın Askeri Kayıpları

Ukrayna ordusunun sivilleri hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Putin, “Sivil yapıları hedef alanlarla ne tür müzakereler yapabiliriz ki?” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ukrayna ordusundaki kayıpların önemli ölçüde arttığını belirtti.

Bölgedeki Zorlu Durum ve Tahliye Süreçleri

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, bölgede 28 yerleşim biriminin düşman kontrolünde olduğunu ve tahliye sürecinin devam ettiğini bildirdi. “Bu süreçte 180 bin kişinin tahliye edilmesi gerekiyor ancak şu ana kadar yalnızca 121 kişi tahliye olabildi,” açıklamasını yaptı.

Askeri Çatışmaların Sürekliği

Rusya Savunma Bakanlığı, çatışmaların devam ettiğini ve son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun 260 asker kaybettiğini açıkladı. 6 Ağustos'tan bu yana, Ukrayna'nın Kursk yönünde yaptığı saldırılarda kayıpların önemli oranda arttığı belirtildi.