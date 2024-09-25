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Putin, Nükleer Caydırıcılık Stratejilerini Yeniledi

Putin, nükleer caydırıcılıkla ilgili politikaların güncelleneceğini belirterek, ulusal güvenliğin korunmasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:21
Putin, Nükleer Caydırıcılık Stratejilerini Yeniledi

Putin, Nükleer Caydırıcılık Üzerine Toplantı Gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer caydırıcılık politikaları ile ilgili olarak Güvenlik Konseyini topladı. Toplantıda, "Rusya ve Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Vurgusu

Putin, nükleer güce sahip bir devletin desteğiyle gerçekleştirilen herhangi bir saldırıyı ortak saldırı olarak değerlendireceklerini belirtti. Konvansiyonel silahlarla yapılan saldırıların egemenlik için kritik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Nükleer Politikaları Güncelleyerek İşbirliğini Artırmak

Toplantının başlangıcında yılda iki kez yapılan bu planlı buluşmanın önemine değinen Putin, nükleer caydırıcılık alanında devlet politikalarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca nükleer silah kullanımının temellerinin belirleneceğini ve bu silahların "son çare" olarak kullanılacağına dikkat çekti.

Askeri Tehditlerin Belirlenmesi

Putin, modern askeri-politik durumun dinamik olarak değiştiğini ve bu değişimlerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Toplantıda, Rus nükleer gücünün olası kullanılabilirliği üzerine gerçekleştirilmiş kapsamlı analizlerin sonuçları ele alındı.

Yeni Stratejiler ve Koşullar

Belgede, nükleer silah kullanımına geçişin koşulları net bir şekilde belirtildi. Nükleer olmayan bir devletin, ancak nükleer bir devletin desteğiyle Rusya'ya yönelik bir saldırısının, Rusya Federasyonu'na yönelik ortak saldırı olarak değerlendirileceği öne sürüldü.

Putin, bu konuları Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile mutabık kalarak ele aldıklarını ve konvansiyonel silah edinimlerinin ulusal güvenlik için oluşturduğu riskleri derinlemesine incelediklerini ifade etti.

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