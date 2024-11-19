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Putin, Nükleer Saldırı Doktrinini Onayladı

Putin, Rusya'nın balistik füze saldırılarına nükleer yanıt verme doktrinini onayladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:18
Putin, Nükleer Saldırı Doktrinini Onayladı

Rusya'dan Nükleer Yanıt Hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırıları karşısında nükleer silah kullanma yetkisini içeren yeni bir askeri doktrini onayladı.

Yenilenen Strateji

Bu onay, Rusya'nın savunma stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Putin'in açıklamalarına göre, olası bir saldırı durumunda Rusya'nın nükleer silah kullanma gerekliliği vurgulanıyor.

Uluslararası İlişkiler Üzerindeki Etkisi

Bu gelişme, uluslararası ilişkilerdeki gerginliği artırabilir. Uzmanlar, doktrin değişikliğinin diğer ülkelerle olan güvenlik ilişkilerini etkileme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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