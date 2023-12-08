Putin Rusya Başkanlığına Yediden Aday Olacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken diğer yandan 2024'de yapılacak olan başkanlık seçimleri hazırlıkları da sürüyor. Rusya devlet ajansı olan Tass'ın haberine göre, Rusya'nın halihazırda devlet başkanlığı görevini yürütülen Vladimir Putin gelecek seçimlerde de aday olacak. 24 yıldır Rusya yönetiminde yer alan ve bunu devam ettireceği belirtilen Putin, eğer olumlu bir sonuç alırsa 2030 yılına kadar aynı görevde yer alacak.

Rusya'da devam eden Ukrayna savaşı ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı Putin ülkesinde popülerliğini koruyor. Rus haber ajansı Tass'de yapılan anket doğrultusunda Putin'in popülerliği yüzde 78 oranında olduğu ve Rus halkının yüzde 75'lik bir oranı mevcut devlet başkanının yürüttüğü faaliyetlerinden memnun olduğu belirtiliyor.

1999 yılında Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yerine gelen Putin 3. dönem adaylığının mümkün olmaması sebebi ile yerini Dimitri Medvedev'e devretmişti. Medvedev döneminde başkanlık görevini devam ettiren Putin, 2012'de cumhurbaşkanlık koltuğuna yeniden oturmuştu.