Putin Rusya Başkanlığına Yediden Aday Olacak

Rus medyasında yapılan habere göre Rusya Lideri Vladimir Putin 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacak.

Putin Rusya Başkanlığına Yediden Aday Olacak
Yayın Tarihi:

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken diğer yandan 2024'de yapılacak olan başkanlık seçimleri hazırlıkları da sürüyor. Rusya devlet ajansı olan Tass'ın haberine göre, Rusya'nın halihazırda devlet başkanlığı görevini yürütülen Vladimir Putin gelecek seçimlerde de aday olacak. 24 yıldır Rusya yönetiminde yer alan ve bunu devam ettireceği belirtilen Putin, eğer olumlu bir sonuç alırsa 2030 yılına kadar aynı görevde yer alacak.

Rusya'da devam eden Ukrayna savaşı ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı Putin ülkesinde popülerliğini koruyor. Rus haber ajansı Tass'de yapılan anket doğrultusunda Putin'in popülerliği yüzde 78 oranında  olduğu ve Rus halkının yüzde 75'lik bir oranı mevcut devlet başkanının yürüttüğü faaliyetlerinden memnun olduğu belirtiliyor.

1999 yılında Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yerine gelen Putin 3. dönem adaylığının mümkün olmaması sebebi ile yerini Dimitri Medvedev'e devretmişti. Medvedev döneminde başkanlık görevini devam ettiren Putin, 2012'de cumhurbaşkanlık koltuğuna yeniden oturmuştu.

Öne Çıkanlar
Fiat rakiplerine müşteri bırakmadı! Piyasayı sallayan o fiyat! Fiat rakiplerine müşteri bırakmadı! Piyasayı sallayan o fiyat!
Diyet yaparken mutlaka bu içecekleri tüketin! Kalorileri yok denecek kadar az, faydaları saymakla bitmiyor Diyet yaparken mutlaka bu içecekleri tüketin! Kalorileri yok denecek kadar az, faydaları saymakla bitmiyor
Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta
Çok Okunanlar
Barajlardaki son durum açıklandı: 4 haftalık sürecin ardından barajlarda doluluk oranı ne oldu? Barajlardaki son durum açıklandı: 4 haftalık sürecin ardından barajlarda doluluk oranı ne oldu? 3 yılda gündemde ilk sıraya yerleştiler: Peki kim bu fenomenler? 3 yılda gündemde ilk sıraya yerleştiler: Peki kim bu fenomenler? TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? Meteoroloji’den 23 ile Kritik Uyarı: Yağmur, Kar ve Fırtınaya Dikkat! Meteoroloji’den 23 ile Kritik Uyarı: Yağmur, Kar ve Fırtınaya Dikkat! İsrail ile Hamas arasında ilk takas gerçekleşti: İsrail 13 rehineye karşılık 39 Filistinliyi serbest bıraktı İsrail ile Hamas arasında ilk takas gerçekleşti: İsrail 13 rehineye karşılık 39 Filistinliyi serbest bıraktı Kar ve sağanak yağış İstanbul'da barajları ne kadar doldurdu? İstanbul, baraj doluluk oranları Kar ve sağanak yağış İstanbul'da barajları ne kadar doldurdu? İstanbul, baraj doluluk oranları