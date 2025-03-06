Putin: 'Rusya’nın İstikrarlı Gelişimi İçin Barışa İhtiyacımız Var'

Putin, Rusya'nın barışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve zafer elde etme hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:23
Putin: 'Rusya’nın İstikrarlı Gelişimi İçin Barışa İhtiyacımız Var'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin güvenlik koşullarında istikrarlı gelişimini sağlamada barışın önemine dikkat çekti. Putin, "Sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım." diyerek, savaşın sona ermesinin gerekliliğini vurguladı.

Putin, Vatan Savunucuları Vakfı çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda Ukrayna’daki savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Savaşta zafer elde etme planlarını paylaşan Putin, "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, barış için kendilerine uygun bir seçenek belirlemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi: "Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var."

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