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Putin, St. Petersburg'da İran ve Hindistan Güvenlik Yetkilileriyle Görüştü

Putin, İran ve Hindistan güvenlik liderleriyle St. Petersburg'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:39
Putin, St. Petersburg'da İran ve Hindistan Güvenlik Yetkilileriyle Görüştü

Putin, Güvenlik Yetkilileriyle Buluştu

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, St. Petersburg'da İran ve Hindistan'dan güvenlik yetkilileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile yapılan bu görüşmelerde ikili ilişkilerin önemi vurgulandı.

İran ile İlişkiler Gelişiyor

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Ahmediyan ile olan görüşmesinde Türkiye ile İran arasındaki ticaret ilişkilerinin 2023 yılının ilk yarısında %10 oranında artış gösterdiğini belirtti. Putin, ayrıca, Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoru projesinin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Hindistan ile Güvenlik Teması

Putin, Doval ile olan görüşmesinde güvenlik konularının öncelikli olduğunu dile getirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi yaklaşan seçkin BRICS Zirvesi'ne davet eden Putin, zirve kapsamında Modi ile özel görüşme yapmayı planladığını ifade etti.

Modi'nin Ukrayna Ziyareti

Doval, Modi'nin ağustos ayında Ukrayna'yı ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Modi, bu görüşme ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmamı istedi. Görüşme kapalı bir oturumda gerçekleşti." dedi.

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