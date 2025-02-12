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Putin, Suriye'deki Durumu İyileştirme Konusunda Kararlı

Kremlin, Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmede sosyo-ekonomik durumu iyileştirme kararlılığını vurguladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:10
Putin, Suriye'deki Durumu İyileştirme Konusunda Kararlı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Cumhurbaşkanı Bashar al-Assad ile gerçekleştirilen görüşmede Suriye'nin sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik kararlılığını ifade ettiğini açıkladı.

Bu önemli görüşmede Putin, Suriye'deki ekonomik ve sosyal zorlukların üstesinden gelme amacıyla ilgili destek ve işbirliği vurgusu yaptı. Özellikle, savaş sonrası toparlanma süreçlerinde Rusya'nın katkıları ve yardımları dikkat çekici bir şekilde ön plana çıktı.

Putin'in bu kararlılığı, Suriye'nin çeşitli alanlardaki zorluklarının giderilmesi için uluslararası destek sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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