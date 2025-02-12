Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Cumhurbaşkanı Bashar al-Assad ile gerçekleştirilen görüşmede Suriye'nin sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik kararlılığını ifade ettiğini açıkladı.

Bu önemli görüşmede Putin, Suriye'deki ekonomik ve sosyal zorlukların üstesinden gelme amacıyla ilgili destek ve işbirliği vurgusu yaptı. Özellikle, savaş sonrası toparlanma süreçlerinde Rusya'nın katkıları ve yardımları dikkat çekici bir şekilde ön plana çıktı.

Putin'in bu kararlılığı, Suriye'nin çeşitli alanlardaki zorluklarının giderilmesi için uluslararası destek sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.