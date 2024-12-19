Putin, Suriye'deki Son Durumu Değerlendirdi: 4 Bin İran Yanlısı Savaşçı Tahran'a Gönderildi

Putin, Suriye'deki Durumu Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatırdı. Moskova'daki "Gostinıy Dvor" merkezinde düzenlenen yıllık basın toplantısında, Hmeymim hava üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a ulaştırdıklarını belirtti.

Suriye'deki Hedeflere Ulaşılmıştır

Putin, Suriye'ye 10 yıl önce terörist gruplarını yok etmek amacıyla girdiklerini dile getirerek, "Genel olarak hedefimize ulaştık" dedi. Suriye'deki muhalif grupların hızlı bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Putin, "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler savaşmadan geri çekildi" şeklinde konuştu.

İran ile İşbirliği Değişti

İran'ın daha önce kendi birliklerinin Suriye'ye ulaşmasında Rusya'dan yardım istediğini hatırlatan Putin, "Şimdi ise, bu birliklerin Suriye'den çıkarılması konusunda bizden yardım talep ediliyor" dedi. Hmeymim hava üssü aracılığıyla 4 bin İran yanlısı savaşçının Tahran'a gönderildiğini ifade eden Putin, söz konusu grupların bir kısmının savaşmadan Lübnan'a, diğer kısmının ise Irak'a gittiğini aktardı.

Barış ve İstikrar Umudu

Putin, Suriye'deki durumun karmaşık olduğunu kabul ederek, bu bölgede barış ve istikrar sağlama umudunu paylaştı. Ülkedeki durumu kontrol altında tutan gruplarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Putin, "Ülkedeki durumu kontrol eden ve gelecekte kontrol edecek siyasi gruplarla ilişkilerimizin nasıl ilerleyeceğine karar vermeliyiz" dedi.

İnsani Yardım İçin İşbirliği

Hmeymim hava üssünün Suriye'ye insani yardım ulaştırılmasında kullanılmasını teklif ettiklerini aktaran Putin, bu teklifin olumlu karşılandığını bildirdi. Ayrıca, Tartus üssü için de benzer bir durumun geçerli olduğunu söyledi.

Esed ile Görüşme Planı

Putin, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esed ile henüz görüşmediğini ancak bunu planladığını da sözlerine ekledi.