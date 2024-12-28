Putin, Taliban'ı Terör Listesinden Çıkaracak Yasayı Onayladı

Rusya'dan Önemli Adım: Taliban Terör Listesinden Çıkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör örgütleri ile ilgili faaliyet yasağının askıya alınmasına yönelik bir mekanizmayı öngören yasayı onayladı. Bu düzenleme, Rusya Yasal İşlemler Yayını internet sitesinde yayımlandı ve yasada terör örgütü isimleri belirtilmedi.

Yasanın Detayları

Yeni yasaya göre, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararı ile terör listesine alınmış herhangi bir kuruluşun faaliyetleri, geçici olarak askıya alınabilecek. Yasanın gerekçesinde, zamanla bir örgütün terör örgütleri listesine dahil edilmesinin ardından bu örgütün yasadışı faaliyetlerini durdurabileceğine vurgu yapılarak, mevcut yasalarda böyle bir düzenlemenin eksik olduğu belirtilmiştir.

Gelecek İhtimalleri

Bu yasa ile birlikte, Taliban'ın dışında, ileride Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) gibi diğer grupların da terör listesinden çıkarılması mümkün hale geleceği yorumları yapılıyor. Yasa, bir süre önce Rusya Parlamentosu tarafından kabul edilmişti.

Putin ve Taliban Arasındaki İlişkiler

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti. Ancak, Zamir Kabulov, Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi, 27 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın Taliban'ı yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarmasını teklif ettiğini bildirmişti. Afganistan geçici hükümeti de bu girişimi olumlu karşılamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtirken, Putin de Taliban ile ilişkileri geliştirmek gerektiğine dikkat çekmişti.