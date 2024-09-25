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Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kabul Etti

Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Moskova'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke ilişkileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:37
Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kabul Etti

Putin ve Kurtulmuş'tan Verimli Görüşme

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren bu kabulde iki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Yoğun Program Sonrası Değerlendirme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'da gerçekleştirdikleri üç gün süren yoğun programın verimli geçtiğini belirtti. Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile önemli görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Sosyal Gruplarla Buluşma

Kurtulmuş ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasisi Akademisi'nde öğrenciyle bir araya geldiklerini ve Moskova Merkez Camii’ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştüklerini aktardı. Ayrıca, Moskova'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe eğitime katıldıklarını ekledi.

Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yeni Ufuklar

Kurtulmuş, Moskova'da en önemli toplantılarından birinin Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda yapıldığını dile getirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostane ve samimi bir temele dayandığını vurguladı. İki ülkenin enerji, savunma sanayi ve turizm alanlarındaki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Orta Doğu'daki Gelişmelere Dikkat Çekti

Orta Doğu'daki sıkıntılara da değinen Kurtulmuş, Türkiye ve Rusya'nın benzer görüşler içerisinde olduğunu söyledi. Ayrıca, tek taraflı ambargoları asla desteklemediklerini ve toplumsal dayanışmayışların önemini vurguladılar.

Görüşme, daha sonra basına kapalı olarak devam etti ve Putin'in kabulüne Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da katıldı.

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