Putin: Trump'ın Göreve Gelişiyle 'Tünelin Sonundaki Işık' Belirginleşti

Sarov'daki konuşmada ilişkiler ve güvenlik vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki kapalı şehir Sarov'daki Rusya Federal Nükleer Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ABD ile ilişkilerde atılan ilk adımların önemine dikkat çekti.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum."

Putin, Trump ile Alaska eyaletinde verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız ve şirketlerimiz düzeyinde temaslar devam ediyor. Atılan ilk adımların, ilişkilerimizin tam anlamıyla iyileşmesinin sadece başlangıcı olduğuna inanıyorum." dedi.

İlişkilerin seyrinin Batılı ülkelere bağlı olduğunu söyleyen Putin, "ABD ile ilişkilerimize gelince, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra son derece düşük bir seviyedeler. Ancak Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna konusuna da değinen Putin, Ukrayna'daki savaşı başlatanın Rusya olmadığını, çatışmanın Donbas bölgesine yönelik saldırılarla başladığını savundu.

Rusya'nın savunma kabiliyetiyle ilgili değerlendirmesinde, konunun büyük ölçüde ülkenin kuzeyindeki sularla bağlantılı olduğunu söyleyen Putin, Rus denizaltılarının söz konusu bölgelerde radardan kaybolarak hareket etmesini "stratejik avantaj" olarak nitelendirdi.

Putin ayrıca Alaska ve Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği olanaklarının değerlendirildiğini ifade etti.