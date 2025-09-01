DOLAR
Putin: Türkiye Güvenilir ve Stratejik Ortak — Erdoğan ile ŞİÖ Zirvesi'nde Görüştü

Putin, ŞİÖ Zirvesi'nde Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'yi güvenilir ortak olarak nitelendirdi; ticaret, enerji, Akkuyu ve Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rol vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:11
Putin: Türkiye güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak

Görüşmenin çerçevesi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Putin, Erdoğan ile gerçekleşen kişisel temaslara büyük değer verdiğini belirterek, "Türkiye'yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz." dedi. Putin bu temasların iyi komşuluk ve geleneksel dostane ilkeler çerçevesinde sürdüğünü vurguladı.

Ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gelişmeler

Putin, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin dinamik olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Geçen yıl ticaret hacminin yüzde 6,6 artarken, bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 3 artış kaydedildiğini aktardı.

Hükümetlerarası komisyonun aktif çalıştığını ve son toplantısının haziran ayı sonunda Moskova'da yapıldığını hatırlatan Putin, karşılıklı olarak büyük ölçekli yatırımlar yapıldığını belirtti. Rus şirketleri Türkiye'de metalurji ve otomotiv gibi sektörlerde büyük projeler yürütürken, Türk şirketleri Rusya'da makine mühendisliği, metalurji ve ağaç işleme alanlarında geniş temsil ediliyor.

Enerji ortaklığı ve Akkuyu

Enerji alanındaki işbirliğini "gerçekten stratejik" olarak nitelendiren Putin, "Türkiye'nin en önemli doğal gaz tedarikçilerinden biri Rusya'dır." ifadelerini kullandı ve Mavi Akım ile TürkAkım boru hatları aracılığıyla Karadeniz üzerinden kesintisiz ihracatın sürdüğünü söyledi.

Putin, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un amiral gemisi projesi olan Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu inşasının devam ettiğini ve santralin ilk güç ünitesinin yakında devreye alınması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Turizm ve vatandaş güvenliği

Putin, geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının yeniden ilk sırada yer almasını önemli bir gelişme olarak nitelendirerek, "6,7 milyon'dan fazla Rus vatandaşı ülkeyi ziyaret etti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artış anlamına geliyor." dedi. Putin bu başarının öncelikle Erdoğan'ın vatandaşların Türkiye'de kendilerini evlerinde ve güvende hissetmelerini sağlayan katkılarına bağladığını ifade etti.

Diplomasi: Ukrayna müzakereleri ve bölgesel işbirliği

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne değinerek, "Bu yılın mayıs ayından bu yana İstanbul'da üç tur doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresi gerçekleştirildi." diye konuştu. Bu müzakerelerin insani alanlarda pratik sorunların çözümünde ilerleme sağladığını ve Türkiye'nin bu çabalardaki katkılarından dolayı minnet duyduklarını belirtti.

Putin ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Kafkasya gibi ortak ilgi alanlarında yürütülen işbirliğine işaret ederek, bu ilişkileri "köklü, somut, faydalı ve güvenilir" olarak tanımladı.

