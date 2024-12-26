Putin: "Ukrayna, Gaz Tedarik Anlaşmasını Uzatmayarak Avrupa'yı Cezalandırıyor"

Putin: Ukrayna Avrupa'yı Cezalandırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus doğal gazı sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmayarak Avrupa'yı cezalandırdığını açıkladı. Putin, anlaşmanın 3-4 gün içinde sağlanamayacağını belirtti.

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Putin, Leningrad bölgesinde gerçekleşen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Onlar (Ukraynalılar), anlaşmayı uzatmayacaklarını açıkladı. Bunu yapmayacaklarsa, yapmasınlar. Onlar, Avrupa'nın kendilerine uzattığı kolu kesiyorlar." şeklinde konuştu. Ayrıca, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatının durması durumunda gaz fiyatlarının artabileceğini vurguladı.

Gaz Tedariki İçin Alternatif Yöntemler

Putin, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini Polonya üzerinden de yapmaya hazır olduklarını ve bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Slovakya, Müzakere Platformu Olarak Seçilebilir

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Putin, Fico'nun müzakereler için Slovakya’yı teklif ettiğini ve bu teklifin kendileri için uygun olduğunu açıkladı. Ukrayna'nın Rus topraklarına yapılan saldırılara karşılık olarak, Putin, "Her zaman aynı şekilde cevap veriyoruz. Bize karşı bazı silahlar kullanıyorlar. Biz de aynı türden silah kullanıyoruz." dedi.

Uzun Menzilli Silah Sistemleri

Putin, Ukrayna'da "Oreşnik" balistik füze sistemini test ettiklerini belirtirken, "Gerekirse tekrar kullanırız. Eğer gerekirse daha güçlü orta menzilli füzeler de kullanırız ancak acele etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Yönetimi ve NATO Tartışmaları

ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın, NATO'ya katılma konusunu 10-20 yıl erteleme niyetini değerlendiren Putin, Biden yönetiminin de benzer açıklamalarda bulunduğunu belirtti. "Ben ona, 'Ukrayna hazır değil, ancak hazır edip kabul edersiniz' demiştim." dedi.

Gelecek Yıl Hedefler Sürdürülecek

Putin, Rusya'nın gelecek yıl da Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.