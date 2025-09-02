Putin: Ukrayna için güvenlik garantilerinde uzlaşma fırsatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda uzlaşma imkanı gördüğünü açıkladı.

Alaska görüşmesi ve güvenlik seçenekleri

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Çatışmanın sona ermesi durumunda Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çeşitli seçenekler var. Alaska’daki görüşmemizin konusu da buydu ve bence burada uzlaşıya varmak için bir fırsat var." dedi.

Enerji altyapısına verilen karşılık

Putin, Ukrayna’nın Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına uzun süre karşılık vermediklerini belirterek, "Özellikle de kış döneminde bizim enerji tesislerimize saldırılarına sabrettik ancak sonrasında ciddi bir şekilde karşılık vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

NATO, AB ve güvenlik sınırları

Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliğini kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak, "Ukrayna’nın güvenliğini nasıl sağlayacağı doğal olarak kendi kararıdır. Ancak bu güvenlik, diğer ülkelerin, özellikle de Rusya’nın güvenliği pahasına sağlanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Putin, Ukrayna’nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olmadıklarını, bunun NATO üyeliği gibi Rusya’nın güvenliğini tehdit etmediğini belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde işbirliği önerisi

Putin, Rusya’nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili olarak, "Amerikalı ortaklarımızla Zaporijya Nükleer Santrali’nde de işbirliği yapabiliriz. Bu konuları onlarla da dolaylı yoldan görüştük. Bu arada aynı şey Ukrayna tarafı için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Fico: Enerji işbirliğini geliştirmek istiyoruz

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya’nın Slovakya’nın enerji güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, "Enerji sektöründe daha fazla işbirliği yapmak istiyoruz. Rus doğal gazı ve petrol tedariki ile ilgileniyoruz. Diğer alanlarda da işbirliğine ilgi duyuyoruz." dedi.

Fico, Avrupa Komisyonu'nun 2027'den itibaren Rusya’dan enerji sevkiyatını durdurma kararına karşı oy kullanacağını söyleyerek, "Bu karara karşı oy kullanacağız. Yasağın devreye alınacağı tarihe kadar çok şey değişebilir ve bu karar Avrupa ülkelerine büyük zararlar verebilir." ifadelerini kullandı.

Fico, Ukrayna’nın NATO üyesi olamayacağını belirterek, "Bu benim nihai kararımdır ancak Avrupa Birliği (AB) üyeliği söz konusu olduğunda Ukrayna ile işbirliğine hazırız." dedi ve Putin’in iletmek istediği bir mesaj varsa bunu AB liderlerine gerekirse iletebileceğini ekledi.

Putin son olarak, "Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırgan planlarına dair iddiaların tamamen saçmalık olduğunu ve kesinlikle hiçbir dayanağı olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum." diyerek Moskova'nın Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığını yineledi.