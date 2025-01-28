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Putin: 'Ukrayna ile Müzakere Yapsak Meşru Olmaz'

Putin, Zelenskiy'nin müzakereleri yasakladığını belirterek, şu anda müzakereye başlarsak bu durumun meşru olmayacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:59
Putin: 'Ukrayna ile Müzakere Yapsak Meşru Olmaz'

Putin'den Açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya ile müzakereleri yasakladığını belirterek, "Şimdi müzakerelere başlarsak bu meşru olmayacak," dedi.

Putin, Ukrayna'daki durumla ilgili Rossiya-24 kanalına verdiği röportajda, "Ukrayna yönetimine, Donetsk ve Luhansk'taki insanların Ukrayna'nın bir parçası olmak istemediklerini söyledik," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna'nın bu bölgeleri terk etmesi durumunda çatışmaların yaşanmayacağını vurguladı.

İstanbul Müzakereleri ve Tartışmalar

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 yılında İstanbul'da yürütülen müzakerelere de değinen Putin, "Taslak bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağlanmıştı. Ben bu evrakın yürürlüğe girmesini kabul etmiştim," dedi. 15 Nisan tarihinde Ukrayna tarafına bu evrakı imzalamayı kabul ettiklerini ilettiklerini ifade etti.

Müzакerenin Geleceği

Putin, olası müzakerelerdeki durumun karmaşık olduğunu belirterek, "Ukrayna’daki rejimin lideri, müzakereleri yasaklayan bir kararname imzaladı. Kendisi meşru bir lider olmadığı için bu kararnamesi iptal edemez," açıklamasında bulundu.

Putin, Batılı ülkelerin desteği olmadan savaşın sona ermeyeceğini belirterek, "Para ve cephane desteği durursa bir ay bile dayanamazlar," ifadelerini kullandı. Olası müzakerelerde elde edilen sonuçların hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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