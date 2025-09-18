Putin: Ukrayna temas hattında 700 binden fazla Rus asker var

Kremlin'de Devlet Duması parti başkanlarıyla görüşme

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda yer alan parti başkanlarını kabul etti ve Ukrayna'daki temas hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Putin, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerin devlet kurumlarında istihdam edilmesi konusuna değindi ve "Temas hattında 700 binden fazla kişi var. Bunların arasından devlet kurumlarında çalışabilecek ve çalışmak isteyenleri seçmek lazım." ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonda" zafere ulaşılması gerektiğini ve ülkedeki demografinin iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı.