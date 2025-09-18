Putin: Ukrayna temas hattında 700 binden fazla Rus asker var

Putin, Kremlin'de yaptığı açıklamada Ukrayna temas hattında 700 binden fazla Rus asker bulunduğunu ve bunlardan devlet kurumlarında çalışabilecek olanların seçilmesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:49
Putin: Ukrayna temas hattında 700 binden fazla Rus asker var

Putin: Ukrayna temas hattında 700 binden fazla Rus asker var

Kremlin'de Devlet Duması parti başkanlarıyla görüşme

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda yer alan parti başkanlarını kabul etti ve Ukrayna'daki temas hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Putin, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerin devlet kurumlarında istihdam edilmesi konusuna değindi ve "Temas hattında 700 binden fazla kişi var. Bunların arasından devlet kurumlarında çalışabilecek ve çalışmak isteyenleri seçmek lazım." ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonda" zafere ulaşılması gerektiğini ve ülkedeki demografinin iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
2
Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi
3
Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi
4
Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi
5
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
6
Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı
7
Starmer ve Trump'tan Chequers'ta Kritik Mesaj: "Gazze'deki durum tolere edilemez"

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)