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Putin, Ukrayna'ya 90 Füze ve 100 İHA ile Saldırdıklarını Açıkladı

Putin, Ukrayna'ya yönelik düzenlenen saldırıda 90 füze ve 100 İHA kullanıldığını belirtti. Batı'nın silah tedarikine stark yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:46
Putin, Ukrayna'ya 90 Füze ve 100 İHA ile Saldırdıklarını Açıkladı

Putin, Askeri Saldırıyı Duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarına karşılık olarak, dün gece Ukrayna'daki askeri unsurlara 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

KGAÖ Zirvesinde Çarpıcı Açıklamalar

Putin, bu açıklamayı Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nin dar formatındaki toplantısında yaptı. Batılı ülkelerin, Kasım ayı başında Ukrayna'ya yönelik silah kullanımına izin verdiğini vurguladı.

Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine yönelik saldırılarında kullanılan Amerikan yapımı ATACMS ve İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin, çatışmaya her zaman yanıt olarak değerlendirileceğini ifade etti. Putin, bu silahların kullanılmasının NATO'nun çatışmaya katılması anlamına geleceği konusunda defalarca uyardı.

Füze Sistemlerinin Karşılaştırması

Putin, ATACMS'nin muadilinin Rus İskender füze sistemi olduğunu belirtirken, Amerikan PrSM füzelerinin de Rusya'daki eşdeğerlerinden farklı olmadığını söyledi. Menzil açısından avantajlı olan Rus X-101 hava füzesinin, Avrupa yapımı sistemleri önemli ölçüde geride bıraktığını da ekledi.

Putin, Rusya'nın üretim kapasitesinin NATO ülkelerinden on kat fazla olduğunu ve gelecek yıl üretim hacminin yüzde 25-30 artacağını duyurdu. Aynı zamanda, Ukrayna'da düzenlenen son saldırılarda toplam 100 farklı füze çeşidi ve 466 İHA kullanıldığını da vurguladı.

Ukrayna'daki Hedefler Belirleniyor

Putin, ayrıca Oreşnik isimli hipersonik balistik füzeyi savaş koşullarında test ettiklerini de belirtti. Bu füzelerin derinlemesine korunan hedeflerde etkili olduğu ve birkaç füze ile kullanıldığında nükleer silah etkisi yaratabileceğini ifade etti.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın, Ukrayna'da imha edilecek hedefleri belirlediğini ve bu hedeflerin askeri unsurlar ya da savunma sanayi işletmeleri olabileceğini söyledi. Çatışmalarda farklı milletlerden askerlerin olduğunu da belirterek, birliklerin motivasyonunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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