DOLAR
40,87 0,09%
EURO
47,82 -0,1%
ALTIN
4.385,95 -0,07%
BITCOIN
4.813.128,05 -0,06%

Putin, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerini Kabul Etti

Steve Witkoff, Putin'in barış anlaşması kapsamında Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini kabul ettiğini ve toprak takası için tavizler verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:23
Putin, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerini Kabul Etti

Putin, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerini Kabul Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış anlaşmasının bir parçası olarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini kabul ettiğini açıkladı.

Witkoff'un Açıklamaları

Witkoff, Amerikan CNN kanalına verdiği röportajda, ABD ve Avrupa ortaklarının Ukrayna'ya güvenlik garantilerini kapsayacak şekilde 5. maddeye benzer bir hüküm sunabileceği konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Witkoff, Putin'in NATO üyeliğini kırmızı çizgi olarak nitelendirdiğini ve bunun tartışma dışı kabul edildiğini söyledi.

Witkoff, “Putin, NATO üyeliğinin kırmızı bayrak olduğunu söyledi. Dolayısıyla tartıştığımız şey, bunun geçerli olduğunu varsaymak. Ukraynalıların da bunu kabul edebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda, ABD'nin 5. maddeye benzer bir koruma sunabileceği konusunda bu tavizi elde edebildik.” ifadelerini kullandı.

Alaska Zirvesi ve Barışa Yönelim

Witkoff, Trump ile Putin'i bir araya getiren Alaska Zirvesi'nin çok iyi geçtiğini vurguladı. Zirve sonrası, Başkan Trump'ın ateşkesten doğrudan barış anlaşmasına odaklandığını belirten Witkoff, görüşmelerde barış anlaşması için gerekli diğer unsurlarda da önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Witkoff, “Savaşı çok hızlı bir şekilde kalıcı olarak sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamaya kararlıyız. Ateşkes sırasında tartışılması ve üzerinde anlaşılması gereken her türlü sorunu aştık.” değerlendirmesinde bulundu ve taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşması için ivme oluştuğunu ekledi.

Toprak Takası Konusunda Tavizler

Witkoff ayrıca, Alaska Zirvesi'nde Putin'in Ukrayna ile toprak takası konusunda bazı tavizler vermeye razı olduğunu bildirdi. Ayrıntılara girmeyen Witkoff, Putin'in uzun süredir gündeminde olan 5 bölge için idari sınırlar yerine mevcut cephe hattını kabul edebileceğini ima etti.

Witkoff, “Ruslar, bu 5 bölgenin tümüyle ilgili olarak masada bazı tavizler verdi, bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğiz. Umarım bu görüşmede bazı kararlar alabiliriz.” dedi. Rusya'nın tutumunun önceki görüşmelere kıyasla daha olumlu olduğunu kaydeden Witkoff, yine de tam bir barış anlaşması için hâlâ yeterli olmadığını vurguladı.

Özetle, Witkoff'un açıklamaları, Putin'in güvenlik garantileri ve toprak takası konularında esneklik gösterdiğini ve Alaska Zirvesi'nin barış görüşmelerinde belirleyici bir adım olduğunu işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar