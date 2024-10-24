DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,14 -0,39%
ALTIN
3.009,01 -0,58%
BITCOIN
2.329.572,08 -2,08%

Putin ve Abbas, Filistin'deki Durumu Ele Aldı

Putin ve Abbas, Kazan'da bir araya gelerek Filistin'deki olayları ve insani yardımları görüşmelerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:07
Putin ve Abbas, Filistin'deki Durumu Ele Aldı

Putin ve Abbas'tan Filistin Üzerine Önemli İstişareler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile birlikte Filistin'deki mevcut durumu ele almak amacıyla Kazan’da bir araya geldi. Bu görüşme, BRICS Zirvesi çerçevesinde gerçekleşti.

Orta Doğu'daki Gelişmelerin Üzerinde Durdular

Putin, geçen ağustosta Abbas ile gerçekleştirdikleri görüşmeden bu yana Orta Doğu’daki koşulların daha da kötüleştiğine dikkat çekti. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Putin, bölgede yaşanan şiddet olaylarının Lübnan ve diğer bölgelere yayıldığını dile getirdi.

İnsani Yardım Çağrısı

Rusya'nın tutumuna vurgu yapan Putin, "Akan kanın bir an önce durdurulması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekiyor. Tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyorum." dedi. Ayrıca, kalıcı barışın sağlanabilmesi adına bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine dikkat çekti.

Abbas'tan Cevap: Filistinliler Ayrılmayacak

Abbas, BRICS'in faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti belirtirken, Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarının neden olduğu kayıpları da vurguladı. Abbas, "Ne istiyoruz? Sadece askeri eylemlerin durdurulmasını istiyoruz. Bunun ardından insani yardım dağıtımını daha geniş bir şekilde gerçekleştirebilmek umudundayız." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun Planlarına Karşı Çıkış

Abbas, Filistinlilerin hem Batı Şeria hem de Gazze'den ayrılmayacaklarını, bu durumun kendileri açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, mevcut durumdan dolayı o bölgedeki yönetime 2007’de gelen Hamas’a da değinerek, "Ülkemizin bu kısmına geçmişte olduğu gibi bir yabancı cisim gibi bakmadık," dedi.

Uluslararası Meşruiyet Vurgusu

Putin’in diyalog çağrısını desteklediklerini ancak bunun uluslararası meşru çerçevede gerçekleşmesi gerektiğini dile getiren Abbas, bazı ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini düşündüklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı
2
Yugoslavya'daki Türkçe Konuşan Topluluğa Dair "Sosyalizme Tercüme" Sergisi Açıldı
3
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Arttı
4
Hamas'tan 'Öfke Cuması' Çağrısı
5
Afrika, BRICS Ülkelerinden BMGK'de Daimi Üyelik Desteği Bekliyor
6
Libya Devlet Yüksek Konseyi’nden TUSAŞ’a Destek
7
BM'den Gazze Açıklaması: Kuşatma Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek