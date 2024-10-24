Putin ve Abbas, Filistin'deki Durumu Ele Aldı

Putin ve Abbas'tan Filistin Üzerine Önemli İstişareler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile birlikte Filistin'deki mevcut durumu ele almak amacıyla Kazan’da bir araya geldi. Bu görüşme, BRICS Zirvesi çerçevesinde gerçekleşti.

Orta Doğu'daki Gelişmelerin Üzerinde Durdular

Putin, geçen ağustosta Abbas ile gerçekleştirdikleri görüşmeden bu yana Orta Doğu’daki koşulların daha da kötüleştiğine dikkat çekti. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Putin, bölgede yaşanan şiddet olaylarının Lübnan ve diğer bölgelere yayıldığını dile getirdi.

İnsani Yardım Çağrısı

Rusya'nın tutumuna vurgu yapan Putin, "Akan kanın bir an önce durdurulması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekiyor. Tüm tarafları itidalli davranmaya davet ediyorum." dedi. Ayrıca, kalıcı barışın sağlanabilmesi adına bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine dikkat çekti.

Abbas'tan Cevap: Filistinliler Ayrılmayacak

Abbas, BRICS'in faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti belirtirken, Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarının neden olduğu kayıpları da vurguladı. Abbas, "Ne istiyoruz? Sadece askeri eylemlerin durdurulmasını istiyoruz. Bunun ardından insani yardım dağıtımını daha geniş bir şekilde gerçekleştirebilmek umudundayız." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun Planlarına Karşı Çıkış

Abbas, Filistinlilerin hem Batı Şeria hem de Gazze'den ayrılmayacaklarını, bu durumun kendileri açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, mevcut durumdan dolayı o bölgedeki yönetime 2007’de gelen Hamas’a da değinerek, "Ülkemizin bu kısmına geçmişte olduğu gibi bir yabancı cisim gibi bakmadık," dedi.

Uluslararası Meşruiyet Vurgusu

Putin’in diyalog çağrısını desteklediklerini ancak bunun uluslararası meşru çerçevede gerçekleşmesi gerektiğini dile getiren Abbas, bazı ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini düşündüklerini belirtti.