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Putin ve Aliyev Bakü'de Bir Araya Geldi

Vladimir Putin ve İlham Aliyev, Azerbaycan'daki resmi görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini ve bölgesel barış süreçlerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:01
Putin ve Aliyev Bakü'de Bir Araya Geldi

Putin ve Aliyev, Bakü'de İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslar için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile önemli bir görüşme yaptı. Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı ve iki ülkenin milli marşları bu törende okundu.

Görüşmenin Detayları

Görüşmede konuşan Aliyev, Azerbaycan ve Rusya arasındaki etkileşimin seviyesinin oldukça tatmin edici olduğunu dile getirdi. Aliyev, 2022'de imzalanan müttefiklik bildirgesinin başarılı bir şekilde uygulandığını ve bu durumun siyasi ve ekonomik alanda olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Enerji ve Ulaştırma Üzerinde İşbirliği

Aliyev, enerji ve ulaştırma alanında Rusya ile işbirliği yaptıklarını, insani ilişkilerin de son derece önemli olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Putin'in ziyaretinin Azerbaycan ile Rusya ilişkileri açısından olumlu olacağına inandığını belirtti.

Barış Süreci Üzerine Düşünceler

Putin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin müttefiklik bildirgesi çerçevesinde başarılı bir şekilde geliştiğini söyledi. Aliyev'in Moskova'ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkileri pekiştirdiğini vurguladı ve bölgedeki krizlere de atıfta bulundu.

Geçmiş Tecrübelerin Önemi

Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına yönelik çabalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu süreçte, sınırların belirlenmesi ve lojistik hatların açılması konusundaki ilerlemelerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Azerbaycan'da Rus diline olan ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Ticaret Hacmi ve Eğitim

Rusya ile Azerbaycan arasındaki yıllık ticaret hacminin 4 milyar dolardan fazla olduğunu belirten Putin, bu rakamın beklentilerin altında kaldığını ifade etti. Putin, Azerbaycan'da 300 okulda Rusça eğitim verildiğini hatırlatarak, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü. Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü. Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü. Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü. Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü. Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü. Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile görüştü. Aliyev, Putin'i resmi törenle karşıladı.

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