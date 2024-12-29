Putin ve Aliyev, Düşürülen Uçak Üzerine Görüştü

Putin ve Aliyev, Uçak Kazasını Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Aralık tarihinde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen yolcu uçağı ile ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaza Detayları ve Üzüntü

Putin, telefonla Aliyev'i arayarak, Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçağın düşmesiyle ilgili müzakereleri sürdürebilmek için bir araya geldi. Kazada 38 kişinin hayatını kaybetmesi ve 29 kişinin kurtulması, her iki liderin de konuyla ilgili derin üzüntü duymasına sebep oldu.

Hava Savunma Sistemi İddiaları

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahaleye maruz kalarak düştüğü ifade edildi. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü iddia etti.

Putin'den Özür ve Tazminat Talepleri

Putin, bu trajik olayın yaşanmasından dolayı özür dileyerek, Rus hava sahasında yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti. Aliyev ise kazada hayatını kaybedenler için düzenlenen törenin ardından, uçağın dışarıdan bir darbe alarak radyoelektronik kontrol sisteminin devre dışı kaldığını belirtti. Aliyev, Rusya'nın Azerbaycan devletine ve yaralanan yolculara tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.