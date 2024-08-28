Putin ve Aliyev Güney Kafkasya'daki Gelişmeleri Görüştü

Putin ve Aliyev'den Önemli Temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Güney Kafkasya bölgesindeki güncel durumu değerlendirdi.

Görüşmenin Detayları

Kremlin'in resmi açıklamasına göre, telefon görüşmesinde iki lider, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde durdu. Putin'in, yakın zamanda Azerbaycan'ı ziyaretinde varılan mutabakatların, iki ülke arasındaki ittifakı daha da derinleştireceği ifade edildi.

Barış ve İşbirliği Konuları

Toplantıda, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması gibi kritik konular ele alındı. Rusya tarafı, bu süreçleri desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Devam Eden İletişim

Putin ve Aliyev, ilerleyen zaman diliminde temasların devam etmesi konusunda hemfikir kaldılar, bu da iki ülke arasındaki diyalogun sürekliliğini öngörüyor.