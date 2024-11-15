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Putin ve Aliyev, Rusya-Azerbaycan Stratejik Ortaklığını Telefonla Görüştü

Putin ve Aliyev, telefon görüşmesinde Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığını ve işbirliği projelerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:13
Putin ve Aliyev, Rusya-Azerbaycan Stratejik Ortaklığını Telefonla Görüştü

Putin ve Aliyev'den Önemli Telefon Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığı tartıştılar.

Sanayi ve Ulaşım Projeleri Üzerine Değerlendirme

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, agustosta imzalanan anlaşmaların yanı sıra sanayi ve ulaşım alanındaki projelerin uygulanması ile ilgili konuları istişare ettiler.

Stratejik Ortaklık ve İletişim Sürekliliği

Görüşme sırasında Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığına dair yapılan değerlendirmelerde, çeşitli seviyelerde temasların devam ettirilmesi hususunda mutabakata varıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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